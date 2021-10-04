Утечка данных 1,5 млрд людей и потеря $7 млрд Цукербергом: что известно о сбое в фейсбуке

В данный момент появилась информация, что данные больше чем 1,5 миллиарда пользователей Facebook сейчас продаются в даркнете. Кроме того, обрушиваются акции технологических корпораций. Например, фондовый индекс NASDAQ упал на 2,3%. Facebook на 5,69%. Alphabet, Class A (владелец Google) — на 7,59%. Apple — на 9,94%. Twitter — на 10,71%. А состояние Марка Цукерберга сократилось почти на $7 млрд, сообщают в Forbes.

Кроме сбоя на Facebook, Instagram и WhatsApp, проблемы с работой отмечают а в запрещенной в Украине сети "Вконтакте". Также перебои в работе отмечают в Netflix, Steam, PlayStation, Telegram, Twitter, Google и Amazon.

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На эту минуту официальных причин и сроков восстановления работы сервисов нет, а сотрудники Facebook физически не могут сейчас попасть в офис компании, так как у них не срабатывают электронные пропуска.

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При этом, в некоторых телеграм — пабликах появилась информация о том, что за 15 минут до падения ФБ, неизвестный выложил предупреждение о том, что с минуты на минуту это произойдет. А по итогам случившегося происшествие уже называют крупнейшим взломом сети и крупнейшей утечкой данных за всю историю.

Напомним, сегодня вечером — примерно в 19.00, произошел масштабный сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах по всему миру. Позже упали "упали" Netflix, Steam и PlayStation, а Telegram, Twitter, Google и Amazon работают с перебоями. Причины сбоя не известны. Но в компании заявили, что работают над устранением проблемы. По состоянию на 23.00 изменений нет.



