За год продажи автобусов в Украине уменьшились на 35%

В апреле украинский автопарк пополнили 104 автобуса и микроавтобуса. Доля новой техники в этом объеме составила 60%.

Рынок автобусов продолжает падать, передает "Укравтопром".

Отмечается, что в апреле продажи автобусов уменьшились на 35% по сравнению с прошлым годом и на 29% против показателей предыдущего месяца – марта.

Бестселлеры апреля

Чаще всего в части новых автотранспортных средств в прошлом месяце впервые регистрировали:

ZAZ – 17 единиц; ATAMAN – 15 единиц; ETALON – 10 единиц



В сегменте б/у автобусов и микроавтобусов лидером рынка стал MERCEDES-BENZ (18 единиц).

Второй результат у MAN (6 единиц).

Третьим по популярности стал VAN H (5 единиц).

Стоит отметить, что всего с начала года на свои первые в Украине маршруты вышли 600 автобусов (на 23% меньше, чем за аналогичный период 2023 года). Из них 367 новых единиц (на 27% меньше, чем годом ранее) и 233 – подержанных (-15%).

В феврале "Укравтопром" фиксировал рост спроса на автобусы: автопарк пополнили 180 автобусов (включая микроавтобусы). Это почти на четверть больше, чем в прошлом году и на 6% больше показателя января. Напомним, что в январе украинский автопарк пополнили 119 новых автобусов, включая микроавтобусы. Это на 50% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, что в мае 2024 года в Украине заработал единый портал официальных международных автобусных маршрутов. К нему уже присоединились шесть компаний: как пассажирские перевозчики, так и агрегаторы билетов на автобусы. В настоящее время ведутся технические работы по интеграции еще 15 перевозчиков в портал.

Рынок автомобилей в Украине

В апреле автопарк Украины пополнили почти 1,9 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 43% больше, чем в прошлом году. В то же время доля новых авто в этом количестве составила 51%, против 71% в прошлом. В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (219 ед.).

Заметим, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тысяч новых легковых авто, что на 11% больше, чем в прошлом году.

По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.

Напомним, что в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 миллиарда гривен. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.