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За год продажи автобусов в Украине уменьшились на 35%
В апреле украинский автопарк пополнили 104 автобуса и микроавтобуса. Доля новой техники в этом объеме составила 60%.
Рынок автобусов продолжает падать, передает "Укравтопром".
Отмечается, что в апреле продажи автобусов уменьшились на 35% по сравнению с прошлым годом и на 29% против показателей предыдущего месяца – марта.
Бестселлеры апреля
Чаще всего в части новых автотранспортных средств в прошлом месяце впервые регистрировали:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- ZAZ – 17 единиц;
- ATAMAN – 15 единиц;
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ETALON – 10 единиц
В сегменте б/у автобусов и микроавтобусов лидером рынка стал MERCEDES-BENZ (18 единиц).
Второй результат у MAN (6 единиц).
Третьим по популярности стал VAN H (5 единиц).
Стоит отметить, что всего с начала года на свои первые в Украине маршруты вышли 600 автобусов (на 23% меньше, чем за аналогичный период 2023 года). Из них 367 новых единиц (на 27% меньше, чем годом ранее) и 233 – подержанных (-15%).
В феврале "Укравтопром" фиксировал рост спроса на автобусы: автопарк пополнили 180 автобусов (включая микроавтобусы). Это почти на четверть больше, чем в прошлом году и на 6% больше показателя января. Напомним, что в январе украинский автопарк пополнили 119 новых автобусов, включая микроавтобусы. Это на 50% меньше, чем в прошлом году.
Напомним, что в мае 2024 года в Украине заработал единый портал официальных международных автобусных маршрутов. К нему уже присоединились шесть компаний: как пассажирские перевозчики, так и агрегаторы билетов на автобусы. В настоящее время ведутся технические работы по интеграции еще 15 перевозчиков в портал.
Рынок автомобилей в Украине
В апреле автопарк Украины пополнили почти 1,9 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 43% больше, чем в прошлом году. В то же время доля новых авто в этом количестве составила 51%, против 71% в прошлом. В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (219 ед.).
Заметим, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тысяч новых легковых авто, что на 11% больше, чем в прошлом году.
По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.
Напомним, что в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 миллиарда гривен. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.