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Категория
Авто
Дата публикации

В Украине начал расти спрос на автобусы

автобус
Фото: "Укравтопром"

В феврале 2024 года украинский автопарк пополнили 180 автобусов (включая микроавтобусы). Это почти на четверть больше, чем в прошлом году и на 6% больше показателя января.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новой техники в этом объеме автобусов составила 60%.

Чаще всего в феврале впервые регистрировали:

в части новых автотранспортных средств:

  • ATAMAN – 40 ед.;
  • ETALON – 30 ед.;
  • CITROEN – 10 ед.

среди б/у:

  • MERCEDES-BENZ - 27 ед;
  • VAN HOOL - 17 ед;
  • VOLVO - 6 ед.

Напомним, в январе 2024 года украинский автопарк пополнили 119 новых автобусов, включая микроавтобусы. Это на 50% меньше, чем в прошлом.

Также в феврале 2024 года украинский рынок новых коммерческих транспортных средств показал значительный рост. Было реализовано 1025 новых грузовиков и специализированных автомобилей, что на 31% больше показателей предыдущего месяца.

Автор:
Светлана Манько