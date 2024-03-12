В Украине начал расти спрос на автобусы

В феврале 2024 года украинский автопарк пополнили 180 автобусов (включая микроавтобусы). Это почти на четверть больше, чем в прошлом году и на 6% больше показателя января.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новой техники в этом объеме автобусов составила 60%.

Чаще всего в феврале впервые регистрировали:

в части новых автотранспортных средств:

ATAMAN – 40 ед.;

ETALON – 30 ед.;

CITROEN – 10 ед.

среди б/у:

MERCEDES-BENZ - 27 ед;

VAN HOOL - 17 ед;

VOLVO - 6 ед.

Напомним, в январе 2024 года украинский автопарк пополнили 119 новых автобусов, включая микроавтобусы. Это на 50% меньше, чем в прошлом.

Также в феврале 2024 года украинский рынок новых коммерческих транспортных средств показал значительный рост. Было реализовано 1025 новых грузовиков и специализированных автомобилей, что на 31% больше показателей предыдущего месяца.