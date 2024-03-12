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В Украине начал расти спрос на автобусы
В феврале 2024 года украинский автопарк пополнили 180 автобусов (включая микроавтобусы). Это почти на четверть больше, чем в прошлом году и на 6% больше показателя января.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что доля новой техники в этом объеме автобусов составила 60%.
Чаще всего в феврале впервые регистрировали:
в части новых автотранспортных средств:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- ATAMAN – 40 ед.;
- ETALON – 30 ед.;
- CITROEN – 10 ед.
среди б/у:
- MERCEDES-BENZ - 27 ед;
- VAN HOOL - 17 ед;
- VOLVO - 6 ед.
Напомним, в январе 2024 года украинский автопарк пополнили 119 новых автобусов, включая микроавтобусы. Это на 50% меньше, чем в прошлом.
Также в феврале 2024 года украинский рынок новых коммерческих транспортных средств показал значительный рост. Было реализовано 1025 новых грузовиков и специализированных автомобилей, что на 31% больше показателей предыдущего месяца.