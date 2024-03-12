В Україні почав зростати попит на автобуси

У лютому 2024 року український автопарк поповнили 180 автобусів (включаючи мікроавтобуси). Це майже на чверть більше, ніж торік та на 6% більше за показник січня.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі автобусів становила 60%.

Найчастіше у лютому вперше реєстрували:

в частині нових автотранспортних засобів:

ATAMAN - 40 од.;

ETALON - 30 од.;

CITROEN - 10 од.

серед вживаних:

MERCEDES-BENZ - 27 од.;

VAN HOOL - 17 од.;

VOLVO - 6 од.

Нагадаємо, у січні 2024 року український автопарк поповнили 119 нових автобусів, включаючи мікроавтобуси. Це на 50% менше, ніж торік.

Також у лютому 2024 року український ринок нових комерційних транспортних засобів показав значне зростання. Було реалізовано 1025 нових вантажівок та спеціалізованих автомобілів, що на 31% перевищує показники попереднього місяця.