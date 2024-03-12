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В Україні почав зростати попит на автобуси
У лютому 2024 року український автопарк поповнили 180 автобусів (включаючи мікроавтобуси). Це майже на чверть більше, ніж торік та на 6% більше за показник січня.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі автобусів становила 60%.
Найчастіше у лютому вперше реєстрували:
в частині нових автотранспортних засобів:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- ATAMAN - 40 од.;
- ETALON - 30 од.;
- CITROEN - 10 од.
серед вживаних:
- MERCEDES-BENZ - 27 од.;
- VAN HOOL - 17 од.;
- VOLVO - 6 од.
Нагадаємо, у січні 2024 року український автопарк поповнили 119 нових автобусів, включаючи мікроавтобуси. Це на 50% менше, ніж торік.
Також у лютому 2024 року український ринок нових комерційних транспортних засобів показав значне зростання. Було реалізовано 1025 нових вантажівок та спеціалізованих автомобілів, що на 31% перевищує показники попереднього місяця.