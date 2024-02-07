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Ринок нових автобусів в Україні зменшився навпіл
У січні 2024 року український автопарк поповнили 119 нових автобусів, включаючи мікроавтобуси. Це на 50% менше, ніж торік.
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Про це повідомляє "Укравтопром" .
Лідерська п’ятірка січня 2024 року
1. ATAMAN - 35 од.;
2. CITROEN - 33 од.;Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
3. ETALON - 15 од.;
4. TEMSA - 13 од.;
5. ZAZ - 11 од.
105,5 млрд грн витратили українці на нові авто у 2023 році
За підсумками 2023 року в Україні було реалізовано майже 61 тис. нових легковиків на суму – понад 105,5 мільярдів гривень.
Юридичні особи витратили на придбання нових авто – понад 34,3 млрд грн, а приватні особи – близько 71,2 млрд грн.
Найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки TOYOTA – 16,4 млрд грн.