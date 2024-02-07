Ринок нових автобусів в Україні зменшився навпіл

У січні 2024 року український автопарк поповнили 119 нових автобусів, включаючи мікроавтобуси. Це на 50% менше, ніж торік.

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Про це повідомляє "Укравтопром" .

Лідерська п’ятірка січня 2024 року

1. ATAMAN - 35 од.;

2. CITROEN - 33 од.;

3. ETALON - 15 од.;

4. TEMSA - 13 од.;

5. ZAZ - 11 од.

105,5 млрд грн витратили українці на нові авто у 2023 році

За підсумками 2023 року в Україні було реалізовано майже 61 тис. нових легковиків на суму – понад 105,5 мільярдів гривень.

Юридичні особи витратили на придбання нових авто – понад 34,3 млрд грн, а приватні особи – близько 71,2 млрд грн.

Найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки TOYOTA – 16,4 млрд грн.