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Рынок новых автобусов в Украине уменьшился вдвое
В январе 2024 г. украинский автопарк пополнили 119 новых автобусов, включая микроавтобусы. Это на 50% меньше, чем в прошлом.
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Об этом сообщает "Укравтопром".
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3. ETALON – 15 ед.;
4. TEMSA – 13 ед.;
5. ZAZ – 11 ед.
105,5 млрд грн потратили украинцы на новые автомобили в 2023 году
По итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тыс. новых легковушек на сумму – более 105,5 миллиарда гривен.
Юридические лица потратили на приобретение новых авто – более 34,3 млрд. грн., а частные лица – около 71,2 млрд. грн.
Больше денег из этой суммы было потрачено на приобретение авто марки TOYOTA – 16,4 млрд грн.