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Авто
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Рынок новых автобусов в Украине уменьшился вдвое

Рынок новых автобусов в Украине уменьшился вдвое
Фото: Укравтопром

В январе 2024 г. украинский автопарк пополнили 119 новых автобусов, включая микроавтобусы. Это на 50% меньше, чем в прошлом.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Лидерская пятерка января 2024 года

1. ATAMAN – 35 ед.;

2. CITROEN – 33 ед.;

3. ETALON – 15 ед.;

4. TEMSA – 13 ед.;

5. ZAZ – 11 ед.

105,5 млрд грн потратили украинцы на новые автомобили в 2023 году

По итогам 2023 года в Украине   было реализовано почти 61 тыс. новых легковушек   на сумму – более 105,5 миллиарда гривен.

Юридические лица потратили на приобретение новых авто – более 34,3 млрд. грн., а частные лица – около 71,2 млрд. грн.

Больше денег из этой суммы было потрачено на приобретение авто марки TOYOTA – 16,4 млрд грн.