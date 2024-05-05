Правительство выделило миллиард гривен на закупку школьных автобусов

Правительство приняло постановление, предусматривающее распределение средств из госбюджета на закупку транспорта для учреждений общего среднего образования всех нуждающихся регионов. Размер государственной субвенции на закупку школьных автобусов составляет 1 млрд. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и образования Украины.

Отмечается, что комиссия МОН будет распределять субвенцию пропорционально количеству учащихся, нуждающихся в подвозе и не подвозимых школьными автобусами, на основании представленной областными государственными (военными) администрации информации и данных государственной статистической отчетности.

Приоритет на получение государственного финансирования получат регионы в зоне ведения боевых действий и приграничные области, а именно: Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Сумская, Херсонская и Черниговская. Именно здесь доступ к очному обучению наиболее усложнен из-за постоянной угрозы обстрелов. Автобусы будут довозить детей в школы с укрытиями.

Размер государственной субвенции на закупку школьных автобусов составляет 1 млрд грн.

Школьные автобусы: сколько нужно закупить

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину увеличилась потребность в школьных автобусах. Некоторые из них передали на нужды ВСУ или для эвакуации населения, часть школьного автопаркинга вывела из строя, уничтожила или похитила российская армия.

В разных областях Украины потребность в школьных автобусах тоже разная. Например, в областях, приближенных к зоне активных боевых действий или находившихся или временно находящихся в оккупации, большое количество автобусов выведено из строя, уничтожено или похищено оккупантами. В таких областях обучение перевели в дистанционный формат, поэтому пока и потребности в подвозе учеников нет. Но этот вопрос остро встанет после победы. В тыловых областях какую-то часть школьного автопаркинга передали на нужды ВСУ.

По состоянию на начало 2024 года в каждой из областей есть такая потребность в школьных автобусах:

Киевская – сейчас насчитывается 302 автобуса, нуждаются еще 85;

сейчас насчитывается 302 автобуса, нуждаются еще 85; Житомирская – парк школьных автобусов насчитывал 311 единиц, из них 100 передано на нужды ВСУ. Для подвоза детей в области нужно 119 автобусов;

парк школьных автобусов насчитывал 311 единиц, из них 100 передано на нужды ВСУ. Для подвоза детей в области нужно 119 автобусов; Винницкая – функционирует 291 единица, общая потребность – 135;

функционирует 291 единица, общая потребность – 135; Тернопольская – школьный автопарк области состоит из 197 единиц. На нужды ВСУ передали 38 школьных автобусов, 2 – для эвакуации. Для подвоза учащихся нужно еще 40 школьных автобусов;

школьный автопарк области состоит из 197 единиц. На нужды ВСУ передали 38 школьных автобусов, 2 – для эвакуации. Для подвоза учащихся нужно еще 40 школьных автобусов; Хмельницкая – насчитывается 488 школьных автобусов, нужно – 135;

насчитывается 488 школьных автобусов, нужно – 135; Ивано-Франковская – есть 205 автобусов, еще нужно приобрести 133 школьных автобуса. На нужды ВСУ в области передали 58 школьных автобусов;

есть 205 автобусов, еще нужно приобрести 133 школьных автобуса. На нужды ВСУ в области передали 58 школьных автобусов; Черновицкая – есть 89 единиц, 98 автобусов используются для нужд ВСУ. Общая потребность – 114 единиц. В частности, на 2023 год в областном бюджете предусмотрено 20 млн гривен на закупку школьных автобусов;

есть 89 единиц, 98 автобусов используются для нужд ВСУ. Общая потребность – 114 единиц. В частности, на 2023 год в областном бюджете предусмотрено 20 млн гривен на закупку школьных автобусов; Волынская – парк школьных автобусов насчитывает 182 единицы, еще нужно 70;

парк школьных автобусов насчитывает 182 единицы, еще нужно 70; Львовская – общее количество 397, из них в 2022 году на основе софинансирования с местными бюджетами закупили 126 школьных автобусов. Потребность в дополнительной закупке еще не определяют;

общее количество 397, из них в 2022 году на основе софинансирования с местными бюджетами закупили 126 школьных автобусов. Потребность в дополнительной закупке еще не определяют; Полтавская – есть 426 единиц, нуждаются еще в 113;

есть 426 единиц, нуждаются еще в 113; Черниговская – функционирует 294 единицы, необходимо приобрести 63;

функционирует 294 единицы, необходимо приобрести 63; Сумская – есть 272 единицы, для обеспечения 100% охвата учащихся необходимо еще 66;

есть 272 единицы, для обеспечения 100% охвата учащихся необходимо еще 66; Запорожская – сейчас есть 62 автобуса. Из-за значительного количества автобусной техники, уничтоженной во время военных действий, переданной на другие цели, конфискованной российскими оккупантами, в области существует потребность в 200 единицах;

сейчас есть 62 автобуса. Из-за значительного количества автобусной техники, уничтоженной во время военных действий, переданной на другие цели, конфискованной российскими оккупантами, в области существует потребность в 200 единицах; Кировоградская – есть 253 школьных автобуса, еще нужно 56;

есть 253 школьных автобуса, еще нужно 56; Днепропетровская – имеется 293 единицы, потребность в 142;

имеется 293 единицы, потребность в 142; Харьковская – 223 автобуса уцелели и могут быть задействованы для перевозки учащихся и учителей после возобновления очного обучения. 33 – переданы на нужды ВСУ, 29 – привлечены для эвакуации населения, 24 – повреждены и подлежат ремонту, 65 – уничтожены, похищены или остались на временно оккупированной территории. Поэтому в области нуждаются еще 140 школьных автобусов;

223 автобуса уцелели и могут быть задействованы для перевозки учащихся и учителей после возобновления очного обучения. 33 – переданы на нужды ВСУ, 29 – привлечены для эвакуации населения, 24 – повреждены и подлежат ремонту, 65 – уничтожены, похищены или остались на временно оккупированной территории. Поэтому в области нуждаются еще 140 школьных автобусов; Николаевская – насчитывается 195 единиц, нужно – 103;

насчитывается 195 единиц, нужно – 103; Одесская – есть 400 автобусов, нуждаются – 125;

есть 400 автобусов, нуждаются – 125; Луганская – Сейчас почти вся территория области временно оккупирована, на остальных ведутся активные боевые действия. После деоккупации Луганская область потребует полного обновления парка школьных автобусов (ориентировочно 199 единиц).

"Подвоз является еще одной из ключевых инфраструктурных составляющих для возвращения учащихся в очное обучение. Ведь именно благодаря автобусам у общин будет возможность довозить детей до более безопасных территорий в школы с укрытиями, которые строят и ремонтируют за счет государственного и местного бюджетов", — отметил заместитель министра образования и науки Андрей Сташков.

Напомним, что в апреле Правительство утвердил механизм распределения финансирования на обустройство безопасных образовательных пространств в учебных заведениях в 2024 году. Регионы в этом году получат дополнительно 2,5 млрд грн на строительство укрытий в школах. Наибольшее финансирование правительство выделило для областей, приближенных к зоне боевых действий.

Заметим, Европейская комиссия предоставит Украине €15 млн на школьные укрытия. Их будут строить в прифронтовых регионах, а именно: в Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Одесской и Запорожье.

Также Фонд в сфере образования в чрезвычайных ситуациях Education Cannot Wait "Образование не может ждать" подписал соглашение с Министерством образования и науки Украины о выделении гранта в размере $18 млн на обеспечение качественного и безопасного образования.