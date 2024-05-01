В Запорожской области построят пять подземных школ

Министерство образования и науки Украины согласовало первые проекты Запорожской облгосадминистрации по строительству пяти подземных школ в области. Общая сумма субвенции от государства на эти проекты может составить 500 миллионов гривен.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

По его словам, эти школы станут образовательными платформами для детей нескольких районов областного центра и окрестных населенных пунктов.

"Первые 3 школы планируем в Запорожье, 2 – в Запорожском районе. Они станут образовательной платформой для детей сразу нескольких районов областного центра и нескольких населенных пунктов области", – рассказал он.

Федоров добавил, что на этой неделе будут объявлены первые тендеры на строительство.

"Наша цель – предоставить возможность всем детям, которые этого хотят, вернуться к офлайн-обучению в безопасных условиях", - подчеркнул глава ОВА.

В перспективе в области предусмотрено строительство 10 подземных школ.

Обучение под землей

Первую в Украине подземную школу начали строить в поселке Коротичи под Харьковом. Она способна выдержать прямое попадание ракеты С-300. Стоимость работ составляет около 100 млн грн.

Кроме того, во время тревог это укрытие будет способно вместить людей из соседнего детсада, офисов и других заведений. Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, 3 выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии и способно выдержать прямое попадание ракеты С-300.

Кроме этого, как сообщает Радио Свобода, 3 апреля городской глава Харькова Игорь Терехов рассказал, что школу под землей построили и в Индустриальном районе Харькова. Помещение образовательного учреждения имеет 20 классных комнат, здесь смогут учиться 600 детей. Еще одну такую школу хотят построить в одном из центральных районов города.

Также в Харькове в сентябре начали работать классы по обучению школьников в метрополитене. Всего оборудованы кабинеты для занятий 60 классов. На станции метро детей в сопровождении педагога будет подвозить школьный автобус (в городе для этого разработали 34 маршрута).

Кроме того, под землей в Харькове учатся не только школьники, но и дошкольники. В детский сад в метро уже записали 650 детей.