Первый в Украине. В Харькове заработал подземный сервисный центр МВД

В ответ на постоянные обстрелы Харькова власти решили создать первый в Украине подземный сервисный центр МВД. Это решение позволило обеспечить безопасность как сотрудников, так и посетителей во время воздушных тревог и обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что адрес сервисного центра МВД №6341 не изменились – он находится на ул. Шевченко, дом. 26 – но теперь он расположен в специально оборудованном укрытии, где оборудованы зоны ожидания и рабочие места для работников.

В центре есть все необходимое оборудование и оргтехника, а также установлена телекоммуникационная сеть.

В настоящее время в центе работает восемь администраторов, предоставляющих широкий спектр услуг, включая обмен и выдачу водительских удостоверений, регистрацию и перерегистрацию транспортных средств.

Запись на прием в центр доступна через электронную запись или терминал, размещенный непосредственно в помещении центра.

Подземная школа

Добавим, что в поселке Коротичи под Харьковом начали строить первую в Украине подземную школу, способную выдержать прямое попадание ракеты С-300. Стоимость работ составляет около 100 млн грн.

Кроме того, во время тревог это укрытие будет способно вместить людей из соседнего детсада, офисов и других заведений. Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, 3 выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии и способно выдержать прямое попадание ракеты С-300.

Кроме того, как сообщало Радио Свобода, 3 апреля городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что школу под землей построили и в Индустриальном районе Харькова. Помещение образовательного учреждения имеет 20 классных комнат, здесь смогут учиться 600 детей.