Перший в Україні. У Харкові запрацював підземний сервісний центр МВС

У відповідь на постійні обстріли Харкова, влада вирішила створити перший в Україні підземний сервісний центр МВС. Це рішення дозволило забезпечити безпеку як співробітників, так і відвідувачів під час повітряних тривог та обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Повідомляється, що адреса сервісного центру МВС № 6341 не змінилися – він знаходиться на вул. Шевченка, буд. 26 – але тепер він розташований у спеціально облаштованому укритті, де обладнано зони очікування та робочі місця для працівників.

В центрі є все необхідне обладнання та оргтехніка, а також встановлено телекомунікаційну мережу.

Наразі у центі працює вісім адміністраторів, які надають широкий спектр послуг, включаючи обмін та видачу водійських посвідчень, реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів.

Запис на прийом у центр доступний через електронний запис або термінал, розміщений безпосередньо у приміщенні центру.

Підземна школа

Додамо, що у селищі Коротичі під Харковом почали будувати першу в Україні підземну школу, яка здатна витримати пряме влучення ракети С-300. Вартість робіт становить майже 100 млн грн.

Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів. Укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, 3 виходи, буде оснащене автономним джерелом електроенергії та здатне витримати пряме влучання ракети С-300.

Окрім цього, за повідомленням Радіо Свобода, 3 квітня міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що школу під землею побудували і в Індустріальному районі Харкова. Приміщення освітнього закладу має 20 класних кімнат, тут зможуть навчатися 600 дітей.