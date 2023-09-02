"Такого досвіду нема ніде в світі": В мерії Харкова розказали, як працюватимуть шкільні класи в метро (ФОТО)

В Харкові з 4 вересня повноцінно почнуть роботу класи для навчання школярів у метрополітені. Як повідомили в мерії міста, навчання буде організоване у дві зміни - з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00.

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Всього облаштовано кабінети для занять 60 класів. На станції метро дітей у супроводі педагога підвозитиме шкільний автобус (у місті для цього розробили 34 маршрути).

За рахунок міського бюджету у метро для школярів буде організоване харчування. Також на станціях працюватимуть психологи та медики, які за потреби зможуть оперативно надати дітям необхідну допомогу.

Для безпечного та комфортного навчання дітей у класах обладнано системи рекуперації повітря, освітлення та звукоізоляції. За словами мера Ігоря Терехова, що у Держслужбі з надзвичайних ситуацій схвалили навчання у метро та надали відповідні дозволи.

"Такого досвіду немає у жодного міста у світі. Харків - перший! Щодо того, як діти приїжджатимуть і проводитимуть час, як вчителі працюватимуть з ними, ми все продумали. І з 4 вересня тут стартують заняття для більш ніж 1 тисячі дітей. Це перший крок, і коли батьки побачать, які умови тут створені, кількість охочих, я впевнений, зростатиме", - вважає очільник міста.

Фото: Харківська міськрада Фото: Харківська міськрада Фото: Харківська міськрада Фото: Харківська міськрада Фото: Харківська міськрада Фото: Харківська міськрада Фото: Харківська міськрада Фото: Харківська міськрада Фото: Харківська міськрада Фото: Харківська міськрада Фото: Харківська міськрада Фото: Харківська міськрада Фото: Харківська міськрада

Як уточнив він виданню "Страна.ua", фізичних класних кімнат облаштовано лише 17. Як пояснила ЗМІ вчителька місцевої школи на ім'я Тетяна, для кожнього району відведено станцію метро, де "базова" школа проводитиме уроки у понеділок, середу та п'ятницю для дітей молодших класів.

Якщо ж дитина навчається не в базовій школі, батьки можуть перевести її тимчасово до "базової" школи, яка проводить такі уроки. За словами співробітниці, цього року значно побільшало учнів у приватних школах, оскільки батьки готові платити гроші, аби їхні діти відвідували школу фізично. Також чимало дітей батьки переводять до шкіл у тих областях, де вони працюють офлайн.

У мерії Харкова також повідомляють, що в Індустріальному районі заплановано будівництво шкільного бомбосховища, розрахованого на 450 дітей. Воно має стати першим укриттям, яке відповідатиме оновленим державним будівельним нормам. Для його будівництва вже розробили проєктно-кошторисну документацію. За попередніми підрахунками, реалізація цього проєкту коштуватиме 56 мільйонів гривень.