В Харькове открыли детский сад в метро (ФОТО)

Под землей в Харькове теперь учатся не только школьники, но и дошкольники. В детский сад в метро уже записали 650 детей.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Еще год назад перспектива офлайн-обучения в условиях войны в Харькове казалась невозможной. А сегодня мы не только проводим обычные уроки в стандартных классах, но и запускаем метросад для дошкольников, в который уже записалось 650 детей - четверть всех будущих первоклассников, находящихся в городе", - отметил он.

По словам Терехова, метросад будет работать по субботам и воскресеньям.

"Возможность приобщиться была и есть у всех желающих. Критерий отбора – исключительно возраст", - подчеркнул мэр Харькова.

Он добавил, что уверен в успехе этого проекта и пообещал в ближайшее время поделиться планами по его расширению.

Напомним, в Харькове в сентябре начали работать классы по обучению школьников в метрополитене. Всего оборудованы кабинеты для занятий 60 классов. На станции метро детей в сопровождении педагога будет подвозить школьный автобус (в городе для этого разработали 34 маршрута).

В Харькове строят подземную школу

Первую подземную школу в Индустриальном районе Харькова планируют открыть в марте 2024 года. Еще одну такую школу хотят построить в одном из центральных районов города.

Ее возведение стоило около 58 млн. гривен.

По данным Терехова, в помещении в две смены смогут учиться около 900 детей.