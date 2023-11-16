Вдохновляющие школы: какими будут учебные заведения в Украине после архитектурной трансформации

5 школ в Киевской и Харьковской областях, Кривом Роге и Запорожье пройдут архитектурную трансформацию – это не просто декоративный ремонт, а полное переосмысление пространства.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, в Украине разработано 12 принципов трансформации украинских школ.

"Для большинства украинцев школьное помещение — это зеленые стены, красные полы, холодные коридоры. Чтобы вырастить нацию счастливых украинцев и построить триллионную экономику, необходимо трансформировать образование. Причем не только содержание, но и пространство", - подчеркнул Федоров.

Он отметил, что, несмотря на полномасштабную войну, Украина разрабатывает план трансформации школьных помещений.

Первые обновленные школы откроют в Киевской и Харьковской областях, Кривом Роге и Запорожье уже осенью 2024 года. Далее планируется масштабировать проект, чтобы каждый ребенок получал знания в школах, мотивирующих, а не подавляющих.

"Сейчас презентуем 12 основных принципов, которые помогут создать современные просторы. Удобны, доступны и безопасны для всех: учителей, детей, родителей. Безопасность превыше всего. Школы будут иметь комфортное укрытие, в котором можно продолжить обучение при необходимости", - подчеркнул министр.

Он добавил, что дети будут развиваться даже после уроков, а община сможет использовать школу после занятий для обучения.

"Разрушаем тоталитарные стандарты построения школ - старые, серые, угнетающие помещения, уничтожающие индивидуальность, останутся в прошлом", - резюмировал Федоров.

Напомним, в поселке Коротичи под Харьковом строят первую в Украине подземную школу, которая способна выдержать прямое попадание ракеты С-300. Стоимость работ составляет около 100 млн грн.