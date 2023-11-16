Школи, які надихають: якими будуть навчальні заклади в Україні після архітектурної трансформації

5 шкіл у Київській та Харківській областях, Кривому Розі й Запоріжжі пройдуть архітектурну трансформацію — це не просто декоративний ремонт, а повне переосмислення простору.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, в Україні розробили 12 принципів трансформації українських шкіл.

"Для більшості українців шкільне приміщення — це зелені стіни, червона підлога, холодні коридори. Щоб виростити націю щасливих українців та побудувати трильйонну економіку, необхідно трансформувати освіту. Причому не тільки зміст, а й простір", - наголосив Федоров.

Він зазначив, що попри повномасштабну війну Україна розробляє план трансформації шкільних приміщень.

Перші оновлені школи відкриють у Київській та Харківській областях, Кривому Розі й Запоріжжі уже восени 2024-го. Далі планується масштабувати проєкт, щоб кожна дитина здобувала знання в школах, які мотивують, а не пригнічують.

"Зараз презентуємо 12 основних принципів, які допоможуть створити сучасні простори. Зручні, доступні та безпечні для всіх: учителів, дітей, батьків. Безпека понад усе. Школи матимуть комфортне укриття, у якому можна продовжити навчання за потреби", - підкреслив міністр.

Він додав, що діти розвиватимуться навіть після уроків, а громада зможе використовувати школу після занять для власного навчання.

"Руйнуємо тоталітарні стандарти побудови шкіл — старі, сірі, гнітючі приміщення, що знищували індивідуальність, залишаться в минулому", - резюмував Федоров.

Нагадаємо, у селищі Коротичі під Харковом будують першу в Україні підземну школу, яка здатна витримати пряме влучення ракети С-300. Вартість робіт становить майже 100 млн грн.