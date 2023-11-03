В Україні на базі закладів профосвіти cтворять 100 навчально-практичних центрів

Протягом наступного року в Україні реформують сотню закладів професійної освіти та їх на базі створять навчально-практичні центри. Ці майстерні отримають сучасне обладнання та інфраструктуру, що сприятиме покращенню підготовки студентів у найбільш популярних професіях, які мають великий попит для відновлення країни.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Для цього у проєкті державного бюджету на 2024 рік передбачено 500 мільйонів гривень. Для отримання фінансування на розширення майстерень, навчальні заклади будуть конкурувати в рамках прозорого конкурсу. Вони повинні продемонструвати готовність відкривати навчально-практичні центри та розвивати співпрацю з підприємствами.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що запит на робітничі професії постійно зростає. 85% вакансій, розміщених на платформі Work.ua, стосуються спеціальностей, яким можна навчитися в професійно-технічних навчальних закладах.

Макропрогноз Міністерства економічного розвитку на 2027 рік свідчить про те, що найпопулярнішими видами економічної діяльності стануть будівництво, телекомунікації та інші галузі. Крім того, багато фахівців, таких як будівельники, електрики та слюсарі, активно беруть участь у захисті України на фронті, тому попит на робітничі професії є надзвичайно великим.

Зазначається, що у створених майстернях зможуть навчатися понад 50 тисяч учнів. Вони будуть створені за різними профілями: від сільськогосподарських та ремонтних до дизайну одягу та кулінарії. Конкретний профіль майстерні буде визначатися спільно з місцевими органами влади та підприємствами, зважаючи на потреби конкретного регіону.

У таких майстернях матимуть змогу навчатися як учні після 9 або 11 класів, так і дорослі - ветерани, внутрішньо переміщені особи, а також всі, хто бажає здобути нову професію