В Украине на базе заведений профобразования создадут 100 учебно-практических центров

В следующем году в Украине реформируют сотню учреждений профессионального образования и их на базе создадут учебно-практические центры. Эти мастерские получат современное оборудование и инфраструктуру, что будет способствовать улучшению подготовки студентов в наиболее популярных профессиях, которые пользуются большим спросом на восстановление страны.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Для этого в проекте государственного бюджета на 2024 год предусмотрено 500 миллионов гривен. Для получения финансирования на расширение мастерских учебные заведения будут конкурировать в рамках прозрачного конкурса. Они должны продемонстрировать готовность открыть учебно-практические центры и развивать сотрудничество с предприятиями.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что запрос на рабочие профессии постоянно растет. 85% вакансий, размещенных на платформе Work.ua, относятся к специальностям, которым можно научиться в профессионально-технических учебных заведениях.

Макропрогноз Министерства экономического развития на 2027 год свидетельствует о том, что самыми популярными видами экономической деятельности станут строительство, телекоммуникации и другие отрасли. Кроме того, многие специалисты, такие как строители, электрики и слесари, активно участвуют в защите Украины на фронте, поэтому спрос на рабочие профессии чрезвычайно велик.

Отмечается, что в созданных мастерских смогут обучаться более 50 тысяч учащихся. Они будут созданы по разным профилям: от сельскохозяйственных и ремонтных до дизайна одежды и кулинарии. Конкретный профиль мастерской будет определяться совместно с местными органами власти и предприятиями, учитывая потребности конкретного региона.

В таких мастерских могут обучаться как ученики после 9 или 11 классов, так и взрослые - ветераны, внутренне перемещенные лица, а также все, кто желает получить новую профессию