В регионах планируют запустить программы по трудоустройству переселенцев

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предложила областным военным администрациям разработать региональные программы по внутренне перемещенным лицам, которые, в частности, предусматривали меры по их трудоустройству.

Об этом она заявила по итогам совещания с представителями Минреинтеграции, Минэкономики, Минобразования, Государственной службы занятости, областных военных администраций и других ведомств, сообщила 22 мая пресс-служба ведомства.

Министр считает, что в будущем такие программы будут способствовать возвращению в страну украинцев, получивших временное убежище за рубежом.

В настоящее время в Минреинтеграции рассматривают возможность привлечения международных доноров к софинансированию этих программ.

Программы также должны предусматривать переобучение внутренних переселенцев. Верещук уверена, что это позволит им трудоустроиться по новой профессии.

"Перспективна программа ваучеров на обучение, которые могут получить ВПЛ трудоспособного возраста. С начала года центры занятости уже выдали более 4 тысяч таких ваучеров", — добавили в ведомстве.

Напомним, что недавно уряд создал Координационный штаб по обеспечению реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц. Его работа является одним из пунктов операционного плана по реализации недавно принятой стратегии государственной политики по внутреннему перемещению на период до 2025 года.