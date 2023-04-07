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Кабмин одобрил стратегию касательно переселенцев до 2025 года: она содержит 5 целей
Кабинет министров Украины одобрил Стратегию государственной политики касательно внутреннего перемещения на период до 2025 года, а также соответствующий операционный план. Об этом сообщает Правительственный портал.
Документ предусматривает государственную поддержку переселенцев на всех этапах – от эвакуации и процесса социальной адаптации на новом месте до момента возвращения на место постоянного проживания.
Стратегия состоит из следующих целей:
- реагирование государства на вызовы внутреннего перемещения;
- безопасная эвакуация граждан из опасных районов и удовлетворение их гуманитарных нужд;
- адаптация ВПЛ на новом месте жительства;
- интеграция и развитие переселенцев в принимающих территориальных общинах;
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поддержка безопасного возвращения в покинутое место жительства и реинтеграции.
Как отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сейчас основное внимание необходимо сосредоточить на адаптации и дальнейшей интеграции ВПЛ в принимающих общинах. Речь идет о доступе к образовательным услугам, трудоустройстве, поддержке самозанятости и оказании профессиональной психологической помощи.Подписывайтесь на наш YouTube канал