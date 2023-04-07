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Политика
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Кабмин одобрил стратегию касательно переселенцев до 2025 года: она содержит 5 целей

Кабмин, правительство Украины
Заседание Кабинета министров Украины. Фото: пресс-служба правительства

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию государственной политики касательно внутреннего перемещения на период до 2025 года, а также соответствующий операционный план. Об этом сообщает Правительственный портал.

Документ предусматривает государственную поддержку переселенцев на всех этапах – от эвакуации и процесса социальной адаптации на новом месте до момента возвращения на место постоянного проживания.

Стратегия состоит из следующих целей:

  • реагирование государства на вызовы внутреннего перемещения;
  • безопасная эвакуация граждан из опасных районов и удовлетворение их гуманитарных нужд;
  • адаптация ВПЛ на новом месте жительства;
  • интеграция и развитие переселенцев в принимающих территориальных общинах;
  • поддержка безопасного возвращения в покинутое место жительства и реинтеграции.

Как отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сейчас основное внимание необходимо сосредоточить на адаптации и дальнейшей интеграции ВПЛ в принимающих общинах. Речь идет о доступе к образовательным услугам, трудоустройстве, поддержке самозанятости и оказании профессиональной психологической помощи.