Кабмин одобрил стратегию касательно переселенцев до 2025 года: она содержит 5 целей

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию государственной политики касательно внутреннего перемещения на период до 2025 года, а также соответствующий операционный план. Об этом сообщает Правительственный портал.

Документ предусматривает государственную поддержку переселенцев на всех этапах – от эвакуации и процесса социальной адаптации на новом месте до момента возвращения на место постоянного проживания.

Стратегия состоит из следующих целей:

реагирование государства на вызовы внутреннего перемещения;

безопасная эвакуация граждан из опасных районов и удовлетворение их гуманитарных нужд;

адаптация ВПЛ на новом месте жительства;

интеграция и развитие переселенцев в принимающих территориальных общинах;

поддержка безопасного возвращения в покинутое место жительства и реинтеграции.



Как отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сейчас основное внимание необходимо сосредоточить на адаптации и дальнейшей интеграции ВПЛ в принимающих общинах. Речь идет о доступе к образовательным услугам, трудоустройстве, поддержке самозанятости и оказании профессиональной психологической помощи.