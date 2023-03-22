Правительство запускает четыре новые услуги для отдельных категорий ВПЛ

Правительство приняло решение о реализации экспериментального проекта о предоставлении 4 социальных услуг лицам, которые из-за боевых действий или временной оккупации оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Кабмина.

Для таких ВПЛ запускают следующие четыре услуги:

предоставление убежища;

поддержанного проживания;

стационарный уход;

социальная адаптация.

Среди ВПЛ такие услуги смогут получить пожилые люди и лица с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц. В Кабмине утверждают, что планируют гарантировать переселенцам не только убежища, но и социальную поддержку с учетом индивидуальных потребностей.

"Социальные услуги будут предоставляться в учреждениях здравоохранения, которые принадлежат сфере управления Министерства социальной политики. В частности, среди таких заведений - отдельные санатории в Трускавце и Миргороде", - уточняют в правительстве.

Напомним, ранее правительство усовершенствовало процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированы страной-агрессором РФ. До этого, с октября Минсоцполитики внедрило во всех регионах Украины Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС).