Выплаты ВПО: в Украине усовершенствовали порядок формирования перечня территорий боевых действий

Правительство усовершенствовало процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированы страной-агрессором РФ. Это будет способствовать защите интересов внутри перемещенных лиц, ведь на основе перечня территорий этим лицам осуществляются выплаты.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, предполагается создание четкого алгоритма, по которому в информационной системе будет обновляться список.

Первоначально областные военные администрации будут предлагать включение тех или иных территорий.

Затем Министерство обороны будет их согласовывать или обоснованно отклонять.

Минреинтеграции будет утверждать предложения или же будет предоставлять свою аргументацию по отклонению.

Кроме того, изменениями четко определены критерии отнесения территорий к возможным боевым действиям. Территория должна соответствовать одному из следующих признаков:

граничит с территориями активных боевых действий или с временно оккупированными РФ;

граничит с государственной границей государства-агрессора.

По словам Шмыгаля, это будет способствовать защите интересов внутриперемещенных лиц, ведь на основе перечня территорий этим лицам осуществляются выплаты.

"В список смогут включать не только общины, где идут бои, но и те, что с ними граничат или общины пограничные с РФ или соседние с оккупированными территориями. Это позволит оказывать государственную помощь комплексно, эффективно и адресно и поддерживать людей, которые больше всего в этом нуждаются", – отметил премьер-министр.

Напомним, с октября 2022 года Минсоцполитики внедрило во всех регионах Украины Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Это позволяет централизовать назначение, начисление и выплаты внутренних переселенцев, что значительно ускорит получение помощи и решение проблемных вопросов ВПЛ.