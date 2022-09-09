Переселенці зможуть отримувати соціальні послуги за місцем фактичного перебування

З 1 жовтня Мінсоцполітики впроваджує в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС). Це дозволяє централізувати призначення, нарахування та виплати для внутрішніх переселенців, що значно прискорить отримання допомоги та розв'язання проблемних питань ВПО.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Зазначається, що мета впровадження ЄІССС, щоб кожен переселенець отримував послуги за місцем свого фактичного перебування.

"Органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах. Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування. В умовах повномасштабної війни ми маємо максимально убезпечити наших людей і спростити для них надання послуг", – заявила віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Так, внутрішні переселенці у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть:

швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;

виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки ВПО;

з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання.

Наразі Єдина інформаційна система соціальної сфери завершує етап дослідно-промислової експлуатації (тестовий режим) у Житомирській, Рівненській та Вінницькій областях. Крім того, наразі триває підключення співробітників управління соцзахисту з інших областей для її впровадження по всій країні.

Нагадаємо, громадяни й організації, які приймають на тимчасове розміщення внутрішніх переселенців, з 1 жовтня отримуватимуть подвоєну суму грошової компенсації: 900 гривень замість 450 гривень на місяць.

А закарпатці, котрі безоплатно прихистили вимушених переселенців, отримають одноразову матеріальну допомогу з обласного бюджету у розмірі 4 тисячі гривень.