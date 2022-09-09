Переселенцы смогут получать социальные услуги по месту фактического пребывания

С 1 октября Минсоцполитики внедряет во всех регионах Украины Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Это позволяет централизовать назначение, начисление и выплаты внутренним переселенцам, что значительно ускорит получение помощи и решение проблемных вопросов ВПЛ.

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Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Указывается, что цель внедрения ЕИССС, чтобы каждый переселенец получал услуги по месту своего фактического пребывания.

"Органы соцзащиты будут предоставлять услуги независимо от того, какой адрес указан у человека в документах. Например, когда человек переехал из города Харьков, получил справку ВПЛ во Львове, а затем переместился в Тернополь, то все вопросы он сможет решить по фактическому месту пребывания. в условиях полномасштабной войны мы должны максимально обезопасить наших людей и упростить для них предоставление услуг", – заявила вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Так, внутренние переселенцы в любом региональном управлении социальной защиты могут:

быстро изменить в справке ВПЛ неактуальное место жительства;

исправить ошибочные или некорректные данные в заявлении на получение справки ВПЛ;

выяснить и устранить причину задержки пособия на жительство.

Сейчас Единая информационная система социальной сферы завершает этап опытно-промышленной эксплуатации (тестовый режим) в Житомирской, Ровенской и Винницкой областях. Кроме того, продолжается подключение сотрудников управления соцзащиты из других областей для ее внедрения по всей стране.

Напомним, граждане и организации, принимающие на временное размещение внутренних переселенцев, с 1 октября будут получать удвоенную сумму денежной компенсации: 900 гривен вместо 450 гривен в месяц.

А закарпатцы, безвозмездно приютившие вынужденных переселенцев, получат одноразовую материальную помощь из областного бюджета в размере 4 тысяч гривен.