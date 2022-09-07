За розміщення переселенців виплачиватимуть 900 гривень на місяць

Громадяни й організації, які приймають на тимчасове розміщення внутрішніх переселенців, з 1 жовтня отримуватимуть подвоєну суму грошової компенсації: 900 гривень замість 450 гривень на місяць.

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Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що 6 вересня Уряд уклав оновлений Меморандум із Товариством Червоного Хреста України. Ця домовленість дозволить збільшити фінансування на компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям у межах програми "Прихисток".

Вказана програма передбачає надання державної компенсації за житлово-комунальні послуги тим, хто безкоштовно прихистив внутрішньо переміщених осіб із ТОТ чи зон бойових дій.

Передбачається, що з 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе ВПО, отримуватимуть 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку особу на місяць.

Також Уряд розширив перелік осіб, які мають право розміщувати у себе внутрішньо переміщених осіб. До державних і комунальних підприємств приєднуються ФОПи, релігійні організації й інші. Всі, хто готовий прихистити внутрішніх переселенців.

Крім того, компенсація за прихисток ВПО не буде обчислюватися при нарахуванні субсидій як отриманий дохід.

Нагадаємо, закарпатці, котрі безоплатно прихистили вимушених переселенців, отримають одноразову матеріальну допомогу з обласного бюджету у розмірі 4 тисячі гривень.