За размещение переселенцев будут выплачивать 900 гривен в месяц

Граждане и организации, принимающие на временное размещение внутренних переселенцев, с 1 октября получат удвоенную сумму денежной компенсации: 900 гривен вместо 450 гривен в месяц.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что 6 сентября правительство заключило обновленный Меморандум с Обществом Красного Креста Украины. Эта договоренность позволит увеличить финансирование на компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренним переселенцам в рамках программы "Прихисток".

Указанная программа предусматривает предоставление государственной компенсации за жилищно-коммунальные услуги тем, кто бесплатно приютил внутренне перемещенных лиц из ТОТ или зон боевых действий.

Предполагается, что с 1 октября владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен вместо 450 гривен за каждое такое лицо в месяц.

Также Правительство расширило список лиц, имеющих право размещать у себя внутренне перемещенных лиц. К государственным и коммунальным предприятиям присоединяются ФОПы, религиозные организации и другие, все, кто готов приютить внутренних переселенцев.

Кроме того, компенсация за размещение ВПЛ не будет исчисляться при начислении субсидий в качестве полученного дохода.

Напомним, закарпатцы, безвозмездно приютившие вынужденных переселенцев, получат одноразовую материальную помощь из областного бюджета в размере 4 тысяч гривен.