Германия выделит €200 миллионов на поддержку ВПЛ в Украине

Германия выделит Украине 200 миллионов евро на программы поддержки внутренних переселенцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины о встрече премьера Дениса Шмыгаля с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеней Шульце.

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"Денис Шмигаль поблагодарил ФРГ за выделение 200 миллионов евро Украине на программы поддержки внутренних переселенцев, о чем было объявлено утром 4 сентября", - говорится в нем.

Как указывают в правительстве, его глава при этом предложил проработать возможность направления части этих средств на гранты ВПЛ для начала собственного дела.

"Мы запустили программу грантов для малого и среднего бизнеса "е-Работа". Тысячи людей в первые недели присоединились к ней для начала собственного дела. Мы хотели бы предложить возможность направить ресурсы, выделяемые правительством Германии, в поддержку малого и среднего бизнеса, в частности через эту программу", - сказал Шмигаль.

Стороны также обсудили послевоенное восстановление Украины. По словам премьера, сейчас идет первый этап - срочное восстановление критической инфраструктуры. Второй этап будет проходить в течение следующего года до окончания войны и некоторое время после этого.

"Потом мы перейдем в третью фазу — большое восстановление, в ходе которого будет происходить модернизация страны по стандартам Европейского союза", - добавил глава украинского правительства.

Шмигаль также подчеркнул, что Германия сыграла важную роль в реализации реформы децентрализации, которая стала одной из самых успешных в Украине.

"Большинство глав общин положительно проявили себя в начале войны, остались с людьми, поддерживали их. Поэтому правительство и президент убеждены, что реформа должна продолжаться и общины должны становиться сильнее", - подчеркнул премьер-министр

Шульце со своей стороны отметила, что в ходе визита на деоккупированные территории Украины была поражена мужеством украинцев и тем, "сколько сил в этих общинах". По словам министра, Германия видит перспективы в восстановлении Украины через использование потенциала общин. Также она подчеркнула, что Германия будет рядом с Украиной столько, сколько та в этом будет нуждаться.

Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина

Напомним также, что ранее в воскресенье Шмигаль встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, обсудив, в частности, вопросы Плана восстановления Украины и военной помощи.