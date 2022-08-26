Количество школ, которые переоборудуют для зимования переселенцев, решено увеличить - МинВОТ

Власти увеличат количество учебных заведений, которые будут переоборудованы для проживания внутренних переселенцев во время учебного года. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

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Отмечается, что об этом заявила глава ведомства и вице-премьер-министр Ирина Верещук в ходе рабочего совещания 26 августа, посвященного проблемам внутренне перемещенных лиц.

"В настоящее время в Украине значительное количество образовательных заведений готовится к учебному году, но вместе с тем собирается работать в режиме онлайн. Их помещения – утепленные и оборудованные – могут стать хорошим приютом для ВПЛ. Было решено увеличить количество заведений, которые переоборудуют под места компактного проживания внутренних переселенцев", - говорится в сообщении.

Вице-премьер подчеркнула, что первоочередной задачей власти является обеспечение надлежащими условиями для проживания и зимования в тепле для каждой семьи, эвакуируемой из опасных и оккупированных регионов.

"Также решили приобщить международные и национальные организации к ресурсной поддержке развертывания дополнительного количества мест для размещения внутренне перемещенных и эвакуированных лиц в учебных заведениях", - добавляют в Минреинтеграции, не указывая никаких подробностей.

Напомним также, что в ведомстве на днях пожаловались на действия государственного ПриватБанка, блокирующего счета переселенцам из Луганской и Донецкой областей и требующего предоставлять ему дополнительные документы, чтобы этого не произошло.