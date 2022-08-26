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Количество школ, которые переоборудуют для зимования переселенцев, решено увеличить - МинВОТ
Власти увеличат количество учебных заведений, которые будут переоборудованы для проживания внутренних переселенцев во время учебного года. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.
Отмечается, что об этом заявила глава ведомства и вице-премьер-министр Ирина Верещук в ходе рабочего совещания 26 августа, посвященного проблемам внутренне перемещенных лиц.
"В настоящее время в Украине значительное количество образовательных заведений готовится к учебному году, но вместе с тем собирается работать в режиме онлайн. Их помещения – утепленные и оборудованные – могут стать хорошим приютом для ВПЛ. Было решено увеличить количество заведений, которые переоборудуют под места компактного проживания внутренних переселенцев", - говорится в сообщении.
Вице-премьер подчеркнула, что первоочередной задачей власти является обеспечение надлежащими условиями для проживания и зимования в тепле для каждой семьи, эвакуируемой из опасных и оккупированных регионов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Также решили приобщить международные и национальные организации к ресурсной поддержке развертывания дополнительного количества мест для размещения внутренне перемещенных и эвакуированных лиц в учебных заведениях", - добавляют в Минреинтеграции, не указывая никаких подробностей.
Напомним также, что в ведомстве на днях пожаловались на действия государственного ПриватБанка, блокирующего счета переселенцам из Луганской и Донецкой областей и требующего предоставлять ему дополнительные документы, чтобы этого не произошло.