ПриватБанк блокирует счета клиентов из Донецкой и Луганской областей, – Минреинтеграции

Люди с временно оккупированных территорий Донбасса и Луганщины обращаются в Минреинтеграцию с жалобами на блокирование их счетов государственным ПриватБанком.

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Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"В последние недели в Минреинтеграцию поступают обращения от граждан – клиентов ПриватБанка, регистрация места жительства которых – временно оккупированные территории Донетчины и Луганщины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди жалуются, что банк требует от них актуализации персональных данных. В некоторых случаях снова требует копию справки ВПЛ. Некоторых заставляет обязательно посетить отделение банка, иначе блокирует счета.

"Подобные требования банка и блокирование счетов недопустимы", - отметила вице-премьер Ирина Верещук во время совещания, посвященного этой проблеме.

Минреинтеграции обратилось к НБУ с просьбой разобраться в этой ситуации и принять меры реагирования. А также непосредственно в АО КБ "ПриватБанк" - принять меры по прекращению актуализации данных и массовой блокировке счетов клиентов банка, регистрация места проживания которых является временно оккупированные территории Донетчины и Луганщины.

Также Минреинтеграция опубликовала телефоны, куда могут обращаться граждане с жалобами на блокирование счетов ПриватБанком.

Напомним, ранее Ирина Верещук заявила о десятках тысяч выявленных случаев неполучения внутренне перемещенных лиц социальной помощи, на получение которой они подавались через сервис госуслуг "Дія" .

После этого в Министерстве цифровой трансформации пообещали обработать все ранее необработанные заявки внутренних переселенцев в приложении "Дія", а также обеспечить им надлежащие выплаты. При этом сроки обработки заявок в министерстве не уточнили.