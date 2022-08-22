ПриватБанк блокує рахунки клієнтів з Донеччини та Луганщини, – Мінреінтеграції

Люди з тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини звертаються до Мінреінтеграції зі скаргами на блокування їх рахунків державним ПриватБанком.

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Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"Протягом останніх тижнів до Мінреінтеграції надходять звернення від громадян – клієнтів ПриватБанку, реєстрація місця проживання яких – ТОТ Донеччини та Луганщини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що люди скаржаться, що банк вимагає від них актуалізацію персональних даних. У окремих випадках знову вимагає копію довідки ВПО. Когось примушує обов’язково відвідати відділення, інакше блокує рахунки.

"Подібні вимоги банку та блокування рахунків є неприпустимими" -, зауважила віце-прем’єр Ірина Верещук під час наради, що була присвячена цій проблемі.

Мінреінтеграції звернулося до НБУ з проханням розібратися в цій ситуації, та вжити заходів реагування. А також безпосередньо до АТ КБ "ПриватБанк" - вжити заходів щодо припинення актуалізації даних та масового блокування рахунків клієнтів банку, реєстрація місця проживання яких є ТОТ, зокрема в Донецькій та Луганській областях.

Також Мінреінтеграції опублікувало телефони, куди можуть звертатися громадяни зі скаргами на блокування рахунків ПриватБанком.

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук заявила про десятки тисяч виявлених випадків неотримання внутрішньо переміщених осіб соціальної допомоги, на отримання якої вони подавалися через сервіс держпослуг "Дія".

Після цього у Міністерстві цифрової трансформації пообіцяли опрацювати всі раніше необроблені заявки внутрішніх переселенців у додатку "Дія", а також забезпечити їм належні виплати. При цьому терміни опрацювання заявок у міністерстві не уточнили.