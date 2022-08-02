У Кабміні опублікували алгоритм дій для евакуації з Донеччини

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій озвучило список дій для громадян, які мають намір евакуюватись із Донецької області, повідомили в самому міністерстві. Алгоритм виглядає наступним чином:

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1-й крок – звернутися на гарячі лінії Донецької ОДА або скористатися відповідними чат-ботами;

2-й крок – на підставі звернення до вас приїдуть додому, допоможуть зібратися та довезуть до місця евакуації;

3-й крок – відправлення до безпечної зони. Транспортування людей відбувається поїздами та автобусами;

4-й крок – під час поїздки вам допоможуть оформити довідку ВПО;

5-й крок – після прибуття вас зустрінуть, нададуть першу фінансову допомогу від держави.

Віцепрем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що евакуюватися нікого примушувати не будуть, а громадяни, які відмовляються від евакуації, беруть персональну відповідальність за своє життя та за життя своїх дітей.

Нагадаємо, перед цим Верещук повідомляла, що уряд напрацював план евакуації 50 тисяч дітей та понад 200 тисяч дорослих із населених пунктів Донеччини.