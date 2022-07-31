Верещук розповіла, як проходитиме евакуація з Донецької області

Уряд напрацював план евакуації 50 тисяч дітей та понад 200 тисяч дорослих із населених пунктів Донеччини. Людей будуть забирати прямо з дому і транспортуватися до місця тимчасового проживання у більш безпечних регіонах. Про це 31 липня повідомила віце-прем’єр Ірина Верещук під час візиту до Кременчука.

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Вона уточнила, що людям буде потрібно спочатку зателефонувати до адміністрації, або написати у відповідний чат-бот, щоб ОВА могла їх внести в "евакуаційний список".

"До таких людей приїдуть, заберуть, і транспортують до місця евакуації. Це може бути автобус, чи потяг. По дорозі їм буде зроблено все, щоб вони отримали довідку ВПО. На вокзалі їх зустрінуть і дадуть першу допомогу і фіндопомогу. Укрпошта вже це знає як робити. Гроші є", - резюмувала Верещук.

Через руйнацію газопроводів у Донецький області в опалювальний період домівки в регіоні залишаться без тепла. Тому уряд прийняв рішення оголосити обов'язкову евакуацію з населених пунктів Донеччини.

Однак громадяни мають право відмовитися від евакуації. Для цього потрібно буде підписати відповідний документ, яким вони офіційно засвідчать, що розуміють та усвідомлюють усі наслідки та несуть персональну відповідальність за власне життя.

Раніше Верещук повідомляла, що Україна створила штаб, розгортає сили та засоби для масової евакуації людей із населених пунктів Донецької області.