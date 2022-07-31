Верещук рассказала, как будет проходить эвакуация из Донецкой области

Правительство наработало план эвакуации 50 тысяч детей и более 200 тысяч взрослых из населенных пунктов Донбасса. Людей будут забирать прямо из дома и транспортироваться к месту временного проживания в более безопасных регионах. Об этом 31 июля сообщила вице-премьер Ирина Верещук во время визита в Кременчуг.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Она уточнила, что людям нужно сначала позвонить в администрацию, или написать в соответствующий чат-бот, чтобы ОВА могла их внести в "эвакуационный список".

"К таким людям приедут, заберут, будут транспортировать к месту эвакуации. Это может быть автобус или поезд. По дороге им будет сделано все, чтобы они получили справку ВПЛ. На вокзале их встретят и дадут первую помощь и финпомощь. Укрпочта уже это знает как делать. Деньги есть", - резюмировала Верещук.

Из-за разрушения газопроводов в Донецкой области в отопительный период дома в регионе останутся без тепла. Поэтому правительство приняло решение объявить обязательную эвакуацию из населенных пунктов Донбасса.

Однако граждане вправе отказаться от эвакуации. Для этого нужно будет подписать соответствующий документ, которым они официально свидетельствуют, что понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за жизнь.

Ранее Верещук сообщала, что Украина создала штаб, разворачивает силы и средства массовой эвакуации людей из населенных пунктов Донецкой области.