Россияне нанесли удар по гостинице в Бахмуте: есть погибшие и раненые

Российские оккупационные войска атаковали Бахмут Донецкой области. На месте попадания продолжается спасательная операция, предварительно известно, что в результате удара есть погибшие и раненые. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Кроме того, враг атаковал другие населенные пункты Донбасса. Утром 27 июля российские военные нанесли три ракетных удара по Торецку и один по Авдеевке. В Торецке ракеты попали в частный сектор и гаражи, никто не пострадал. В Авдеевке россияне трижды применили артиллерию, попав в центр города и АКХЗ. Информация о последствиях уточняется.

Под обстрелы также попали Курахово, Горняк, Кураховка и Острый. Информация о последствиях российской агрессии в этих населенных пунктах уточняется.

В Марьинском обществе в течение последних суток продолжались интенсивные обстрелы Красногоровки. В результате в одном из домов произошел пожар. В Очеретинской общине обстрелы продолжались ночью и утром 27 июля. Утром россияне попали по району Карловской фильтровальной станции и Орловки.

Оккупанты повредили три дома в Яблоновской и Ильиновской общинах Краматорского района. По предварительной информации, пострадавших нет.

Отметим, что сейчас линия фронта проходит и в Донецкой области, там идут активные боевые действия. При этом оккупанты продолжают нарушать все правила и обычаи войны - атакуют гражданскую инфраструктуру, дома мирных жителей, убивают гражданских.



Накануне сообщалось, что российские военные в сутки обстреляли девять населенных пунктов Донецкой области из артиллерии, ракетных установок, РСЗО "Ураган" и "Град". В частности, утром 24 июля в результате вражеского удара были разрушены две школы.