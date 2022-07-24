ВСУ в Луганской области уничтожили отряд российского ОМОНа: ликвидировано минимум 12 спецназовцев

В Луганской области вблизи Лисичанска под смертельный огонь Вооруженных сил Украины попал ОМОН из Сахалина. В частности, в Кадиевке разрушена казарма с военными. Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, украинские защитники наносят россиянам потери на всех направлениях, где идут активные боевые действия.

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"За последние недели мы поразили несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов только в Луганской области. Много успешных попаданий и на Донбассе, что не позволяет врагу атаковать интенсивнее. Скажу больше – каждую ночь они не спят, а ждут, что по ним могут попасть", – сказал Гайдай.

В частности, 23 июля в Кадиевке разрушениям подверглись помещения, где находились российские военные. Утраты уточняются. В то же время вблизи Лисичанска украинские артиллеристы накрыли огнем российских оккупантов, только что прибывших на ротацию.

"А именно, отряд сахалинского ОМОНа, который по приказу Кремля прибыл на войну в Украину. Уничтожены по меньшей мере 12 спецназовцев врага. Многие россияне ранены", - добавил глава ОВА.

Впрочем, оккупанты продолжают применять штурмовую и армейскую авиацию, а также ракетный и артиллерийский террор мирного населения.

"В течение 23 июля нанесли четыре ракетных и один авиаудар. Они усилили давление в районе Верхнекаменского, однако ответным огнем ВСУ заставили их отойти и недосчитаться личного состава. По другим населенным пунктам россияне вели неприцельные, но многочисленные артиллерийские и минометные обстрелы", - подчеркнул он.

Напомним, армия Российской Федерации пыталась по разным направлениям осуществить наступление на Бахмут и завладеть территорией Углегорской ТЭС в Донецкой области. Однако украинские воины снова отбросили оккупантов назад.