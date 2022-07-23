Российские войска обстреляли жилой район на юге Николаева: есть раненые

23 июля около 18:00 российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в Корабельном районе Николаева. Об этом сообщает в своем Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич.

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"Повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили. Все локальные пожары оперативно потушили спасатели ГСЧС. Предварительно известно о двух раненых, среди них подросток. Сейчас собираем более подробную информацию о разрушениях и пострадавших", - отметил он.

В свою очередь, как сообщила на своей странице в Facebook председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева, речь идет о 16-летнем парне, который получил осколочное ранение.

"По предварительной информации, попадание в жилой дом. Под завалами люди! Оккупанты снова коварно обстреляли ракетами один из спальных районов Николаева. Попали по району, где всегда людно. На место выехали медики и спасатели. Молим Бога, чтобы не было погибших и было как можно меньше раненых", - добавила она.

Отметим, что утром Сенкевич сообщил, что российские оккупанты около 4:30 обстреляли "преимущественно один район города" шестью ракетами С-300, попав в частное складское помещение, где загорелись хранившиеся на улице деревянные поддоны.

"Сухая трава после обстрелов горела и на открытой территории. Все пожары оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Другие попадания, по данным областной военной администрации, были по окрестностям города. От взрывной волны и обломков повреждения получили два городских учебных заведения - в них выбиты окна и двери. Также окна вылетели в пяти многоэтажках", - рассказал глава города.

Напомним также, что в субботу российские войска совершили обстрел порта Одессы. Произошло это на второй же день после обязательства России не совершать никаких нападений на портовые сооружения, участвующие в реализации инициативы по возобновлению морского экспорта агропродукции из Украины.