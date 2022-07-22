В Николаевской области два района подверглись враждебным обстрелам: горели сельскохозяйственные дома и техника

Российские военные за прошедшие сутки обстреляли Николаевский и Баштанский районы Николаевской области. В результате вражеской атаки произошли возгорания сельскохозяйственных построек и техники, пожнивных остатков, лесополосы и кустарников на открытой территории.

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Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

В Николаевском районе в течение суток в результате вражеских обстрелов Галицыновской общины в селе Украинка произошло возгорание сельскохозяйственных зданий и техники. В населенному пункту села Лиманы загорелись лесные насаждения и поля с зерновыми. Пострадавших нет.

В то же время, 21 июля в 17:00 в результате обстрелов в селе Калиновка Воскресенской общины произошло возгорание пожнивных остатков, лесополосы и кустарников на открытой территории.

"Сегодня, 22 июля, вражеским обстрелам подверглась Первомайская община. Известно о попадании в здание магазина и гаражном кооперативе в пгт Первомайское. Около 05:00 были обстрелы села Новониколаевка. Попадания преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет. Ориентировочно с 07:30 происходили обстрелы в направлении населенных пунктов Киселевки и Максимовки", - говорится в сообщении.

В Баштанском районе в ориентировочно в 20:00, 21 июля, и в 05:00, 22 июля, были обстрелы в селе Широкое Широковской общины. Попадания были по сельскохозяйственным зданиям. Пострадавших нет.

В частности, днем, 21 июля, в 14:00 обстрелам подверглось село Зеленый Клин Баштанской общины. В результате попадания боеприпасов и их обломков за пределами населенного пункта возник пожар сухой травы и пожнивных остатков.

Также продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения в Березнеговатской общине.

Напомним, россияне давят почти с каждого захваченного ими населенного пункта в Луганской области. В течение 21 июля они нанесли два ракетных и два авиаудара, совершены пять артобстрелов и еще два – с применением минометов.