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Россияне ночью совершили масштабную атаку на Днепропетровскую область: есть раненые, один человек погиб
Российская армия ночью, 22 июля, совершила масштабную атаку на Днепропетровскую область. Оккупанты накрыли огнем три района - Никопольский, Синельниковский и Криворожский.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Дважды обстреляли из РСЗО Никополь. Выпустили до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов. Есть порывы газовода и водовода. Разрушен железнодорожный путь. Когда можно будет возобновить движение, пока не ясно", - проинформировал Резниченко.
В частности, в Покровской общине враг ударил по складам, разбив трансформатор. На данный момент несколько сел остались без света.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По Зеленодольской общине оккупанты ударили из ствольной артиллерии. Задело частный дом. Пожар там спасатели потушили.
"В Апостолове семь "прилетов". Ракеты попали по трем школам города. Они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели. Предварительно, 8 человек ранены. Информация еще уточняется", – добавил он.
Напомним, российские войска по состоянию на 21 июля израсходовали до 55-60% довоенного запаса высокоточных ракет. Согласно оценкам Института изучения войны (ISW), нынешний оперативный темп россиян заметно не отличается от того, что был во время официально объявленной оперативной паузы с 7 по 16 июля.