Литва дополнительно передаст Украине бронетранспортеры и просит НАТО организовать обучение ВСУ

В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку в виде бронетранспортеров М113 и М577, а также боеприпасов, необходимых для подготовки резерва.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщает Министерство обороны Литвы, об этом объявил министр Арвидас Анушаускас в ходе прошедшего 20 июля заседания Координационной группы НАТО по предоставлению военной помощи Украине.

По словам главы ведомства, благодаря поставкам М113 эта бронемашина уже становится значимой частью Вооруженных сил Украины, и Литва вносит в это существенный вклад.

Министр также обратил внимание на важную роль стран, поддерживающих Украину, в организации обучения украинских военных, отметив, что Литва предлагает организовать военную подготовку различного спектра для Вооруженных сил Украины.

"Украина определила основные потребности в курсах, и литовская армия готова на них откликнуться. В настоящее время есть запрос на подготовку военной полиции и специалистов по разминированию. Литовская армия также будет способствовать масштабному обучению украинских кадров в Великобритании, направляя туда инструкторов", - сообщил Анушаускас.

До сих пор литовская военная поддержка Украине включала системы ПВО Stinger, противотанковые средства, бронежилеты и каски, 120-миллиметровые минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, радары наблюдения, вышеупомянутые бронетранспортеры M113, грузовики и внедорожники.

Кроме того, напомним, что Литва передала беспилотник Bayraktar TB2 с боеприпасами, деньги на который были собраны гражданами, но который производитель решил передать бесплатно.

Источник фото: ua.depositphotos.com