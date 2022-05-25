Бронемашины, грузовики и внедорожники: Литва готовит новую партию помощи для Украины

Литва готовит новую партию военной помощи для Украины. В частности, Литва планирует передать бронемашины М113, военные грузовики и внедорожники.

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Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

"Мы готовим новую партию поддержки Украины. 20 бронемашин М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для проведения работ по разминированию) будут доставлены в Украину в ближайшее время! Литва стоит вместе с Украиной!" – написал Анушаускас.

Как сообщили в Минобороны Литвы, стоимость новой поставки составляет 15,5 млн евро (16,54 млн долларов).

Напомним, 21 апреля Литва передала Вооруженным силам Украины партию тяжелых минометов. Украине уже также были передано зенитное вооружение, боеприпасы, гранаты, автоматы и другое вооружение – всего 35 позиций различного типа.