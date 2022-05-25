Бронемашини, вантажівки та позашляховики: Литва готує нову партію допомоги для України

Литва готує нову партію військової допомоги для України. Зокрема, Литва планує передати бронемашини М113, військові вантажівки та позашляховики.

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Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

"Ми готуємо нову партію підтримки України. 20 бронемашин М113, 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків (для проведення робіт з розмінування) будуть доставлені в Україну найближчим часом! Литва стоїть разом з Україною!" – написав Анушаускас.

Як повідомили в Міноборони Литви, вартість нової поставки становить 15,5 млн євро (16,54 млн доларів).

Нагадаємо, 21 квітня Литва передала Збройним силам України партію важких мінометів. Україні вже також було передано зенітне озброєння, боєприпаси, гранати, автомати та інше озброєння – лише 35 позицій різного типу.