Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

Литва предоставит дополнительную военную помощь для ВСУ

Вооруженные силы Украины, ВСУ, украинские военные, война в Украине
Фото: Вооруженные силы Украины

Литовские власти отправят еще одну партию оружия в дополнение анонсированной ранее для Вооруженных сил Украины.   

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Минобороны Арвидас Анушаускас в Twitter.  

"В ближайшее время Литва поставит не только уже обещанные бронетехнику, грузовики и внедорожники для ВСУ, но также новую партию антидронов и тепловизоров. И, конечно, байрактар, который будет куплен на деньги, собранные литовцами и тем, кто помог Литве", - говорится в сообщении.  

Напомним, 23 мая Литва сообщила о том, что готовит предоставить новую партию военной помощи для Украины, а именно: бронемашины М113, военные грузовики и внедорожники.  

Автор:
Анастасия Дедковская