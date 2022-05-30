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Литва предоставит дополнительную военную помощь для ВСУ
Литовские власти отправят еще одну партию оружия в дополнение анонсированной ранее для Вооруженных сил Украины.
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Об этом сообщил глава Минобороны Арвидас Анушаускас в Twitter.
"В ближайшее время Литва поставит не только уже обещанные бронетехнику, грузовики и внедорожники для ВСУ, но также новую партию антидронов и тепловизоров. И, конечно, байрактар, который будет куплен на деньги, собранные литовцами и тем, кто помог Литве", - говорится в сообщении.
Напомним, 23 мая Литва сообщила о том, что готовит предоставить новую партию военной помощи для Украины, а именно: бронемашины М113, военные грузовики и внедорожники.Подписывайтесь на наш Telegram канал