Литва надасть додаткову військову допомогу для ЗСУ

Литовська влада відправить ще одну партію зброї на додачу до анонсованої раніше для Збройних сил України.

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Про це повідомив голова Міноборони Арвідас Анушаускас у Twitter.

"Найближчим часом Литва поставить не лише вже обіцяні бронетехніку, вантажівки та позашляховики для ЗСУ, але також нову партію антидронів та тепловізорів. І, звісно, байрактор, який буде куплений на гроші, зібрані литовцями та тим, хто допоміг Литві", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 травня Литва повідомила про те, що готується надати нову партію військової допомоги для України, а саме: бронемашини М113, військові вантажівки та позашляховики.