Зеленський: Підтримка України зброєю – це робота на недопущення глобального голоду

Президент Володимир Зеленський зазначає, що допомогу Україні, насамперед постачанням зброї для відбиття російської агресії, зараз слід розглядати і як сприяння продовольчій безпеці у світі. Про це він сказав у своєму останньому зверненні.

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"Одне з питань, яким займаюся фактично щоденно, – це продовольча безпека. Дедалі більше держав світу усвідомлюють, що Росія, заблокувавши для нас Чорне море і продовжуючи цю війну, ставить десятки інших країн перед загрозою цінової кризи на ринку продовольства та навіть голоду", – сказав президент.

За словами глави української держави, цей аспект є ще одним стимулом для антивоєнної коаліції діяти більш рішуче разом.

"Зараз підтримка для України – і передусім зброєю – означає роботу на недопущення глобального голоду. Що швидше ми звільнимо нашу землю і гарантуємо Україні безпеку, то швидше може відновитися нормальний стан продовольчого ринку", - зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що вдячний кожному та кожній, хто тримає оборону і наближає і для Донбасу, і для Приазов'я, і для Херсона "те саме, що зараз відбувається на Харківщині".

"Крок за кроком змушуємо окупантів піти з нашої землі. Змусимо піти і з українського моря", – висловив упевненість український президент.

Нагадаємо, що раніше Зеленський також виступив з ініціативою про створення організації країн-експортерів зерна. Напередодні її розвинув, виступивши на конференції міністрів сільського господарства країн "Великої сімки" у німецькому Штутгарті голова українського Міністерства аграрної політики Микола Сольський, вказавши функції такої можливої організації та її ймовірний склад.

Зазначимо при цьому, що в ООН вже багаторазово акцентували увагу на загрозі глобального голоду через захоплення Росією більшої частини українського морського узбережжя та акваторії, а також заблокованого через агресію РФ проходу суден у порти, що залишилися, найбільший з яких - Одеський.