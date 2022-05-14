Канада готова надати свої кораблі для транспортування українського зерна, - МЗС

Канада готова направити свої кораблі до портів Європи для транспортування українського зерна тим, хто його потребує.

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Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає СTV.

"Канада готова направити свої кораблі в порти Європи, щоб українське зерно могло бути доставлене тим, хто його потребує", - сказала Мелані Жолим.

Також глава МЗС Канади закликала цивілізований світ зробити все для того, щоб Україна відновила експорт зерна. Інакше у світі може розпочатися масовий голод.

Варто зазначити, що станом на 14 травня всі морські порти України заблоковані військами Російської Федерації, через що країна втрачає щодня 170 мільйонів доларів.

Також у МЗС України 12 травня заявили, що країни, які купили в Росії українське зерно, будуть учасниками мародерства. Водночас РФ продає зерно, яке раніше вкрали з українських елеваторів, видаючи його за своє.