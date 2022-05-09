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Україна втрачає $170 млн щодня через заблоковані порти - Шмигаль
Зараз заблоковано 90 млн тонн аграрної продукції, які Україна планувала постачати до країн Африки, Азії та Європи.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що Україна втрачає $170 млн щодня через заблоковані порти, а експортні можливості впали більш ніж на половину. Про це він повідомив під час робочої поїздки до Одеси.
"Зараз у морських портах України заблоковано майже 70 суден, у тому числі 10 — в Одеському порту. Переважна кількість кораблів — балкери та судна для перевезення генеральних вантажів. Заблоковано 90 млн тонн аграрної продукції, які Україна планувала постачати до країн Африки, Азії та Європи", — сказав Денис Шмигаль.
За його словами, частину запасів вдалося вивезти автотранспортом і залізницею, інші ж — стоять під обстрілами або захоплені російськими військовими.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Блокування Росією морських портів України уже призвело до різкого зростання цін на пшеницю, кукурудзу та соняшникову олію на світових ринках. І попри наміри агресора створити у світі продовольчу кризу, ми разом маємо зробити все, щоб не допустити голоду в окремих країнах", — підкреслив Денис Шмигаль.
Очільник Уряду зазначив, що сьогодні Кремль намагається дезінформувати світове суспільство, аби зняти із себе санкції. За його словами, провина у продовольчій кризі лежить лише на Росії.
Нагадаємо, що на час воєнного стану, щоб уникнути дефіциту цих продуктів у країні, Міністерство аграрної політики та продовольства запроваджує обмеження на експорт гречки, рису та вівса.