Україна втрачає $170 млн щодня через заблоковані порти - Шмигаль

Зараз заблоковано 90 млн тонн аграрної продукції, які Україна планувала постачати до країн Африки, Азії та Європи.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що Україна втрачає $170 млн щодня через заблоковані порти, а експортні можливості впали більш ніж на половину. Про це він повідомив під час робочої поїздки до Одеси.

"Зараз у морських портах України заблоковано майже 70 суден, у тому числі 10 — в Одеському порту. Переважна кількість кораблів — балкери та судна для перевезення генеральних вантажів. Заблоковано 90 млн тонн аграрної продукції, які Україна планувала постачати до країн Африки, Азії та Європи", — сказав Денис Шмигаль.

За його словами, частину запасів вдалося вивезти автотранспортом і залізницею, інші ж — стоять під обстрілами або захоплені російськими військовими.

"Блокування Росією морських портів України уже призвело до різкого зростання цін на пшеницю, кукурудзу та соняшникову олію на світових ринках. І попри наміри агресора створити у світі продовольчу кризу, ми разом маємо зробити все, щоб не допустити голоду в окремих країнах", — підкреслив Денис Шмигаль.

Очільник Уряду зазначив, що сьогодні Кремль намагається дезінформувати світове суспільство, аби зняти із себе санкції. За його словами, провина у продовольчій кризі лежить лише на Росії.

Нагадаємо, що на час воєнного стану, щоб уникнути дефіциту цих продуктів у країні, Міністерство аграрної політики та продовольства запроваджує обмеження на експорт гречки, рису та вівса.