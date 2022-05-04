В Україні падають ціни на продовольчу пшеницю

З кінця квітня підприємства, які займаються виробництвом борошна, знизили ціни попиту на пшеницю 2 та 3 класу на 100-300 грн/т. На початку травня вартість зернових фіксують у діапазоні від 6800-8100 грн/т до 6750-8000 грн/т.

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Про це повідомляє інформаційне агентство "АПК-Інформ" із посиланням на власні дані.

Продовольча пшениця почала дешевшати через домінування пропозиції над попитом на зернову культуру.

"Мукомоли здебільшого продовжують працювати на раніше сформованій сировинній базі, закуповуючи лише невеликі обсяги зерна за необхідності його поповнення", — пояснюють у профільному виданні.

До того ж часткова зупинка експорту пов'язана з блокадою портів, зниження цін на борошно та складнощі з реалізацією пшеничних висівок також чинили тиск на ціни.

Зазначимо, що український уряд розробляє план експорту зерна в інші країни, щоб запобігти глобальній світовій продовольчій кризі. Мінагрополітики розглядає можливість експорту зерна залізничним шляхом через Молдову та Румунію.

Фото: ua.depositphotos.com