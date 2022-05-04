В Украине падают цены на продовольственную пшеницу

С конца апреля предприятия, занимающиеся производством муки, снизили цены спроса на пшеницу 2 и 3 класса на 100-300 грн/т. В начале мая стоимость зерновых фиксируют в диапазоне от 6800-8100 грн/т до 6750-8000 грн/т.

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Об этом сообщает информационное агентство "АПК-Информ" со ссылкой на собственные данные.

Продовольственная пшеница начала дешеветь в связи с доминированием предложения над спросом на зерновую культуру.

"Мукомолы в основном продолжают работать на ранее сформированной сырьевой базе, закупая лишь небольшие объемы зерна при необходимости его пополнения", — объясняют в профильном издании.

Вдобавок частичная остановка экспорта, связанная с блокадой портов, снижение цен на муку и сложности с реализацией пшеничных отрубей также оказали давление на цены.

Отметим, что украинское правительство разрабатывает план по экспорту зерна в другие страны, чтобы предотвратить глобальный мировой продовольственный кризис. Минагрополитики рассматривает возможность экспорта зерна железнодорожным путем через Молдову и Румынию.