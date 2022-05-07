Мінагрополітики запровадило обмеження на експорт гречки, рису та вівса, — Висоцький

На час воєнного стану, щоб уникнути дефіциту цих продуктів у країні, Міністерство аграрної політики та продовольства запроваджує обмеження на експорт гречки, рису та вівса.

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Про це 7 травня в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"У відповідному рішенні уряду про забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного часу закладено необхідність щомісячно переглядати баланси. Наше міністерство це робить. І за тими позиціями, де ми бачимо критичну ситуацію, ми обмежуватимемо експорт", — резюмував Висоцький.

Він також повідомив, що, за даними від областей, відомо, що вкрадено і вивезено на територію Криму або РФ близько 400 тисяч тонн зернових.

Висоцький додав, що уряд регулярно аналізує ситуацію з продуктами, експорт яких підлягає ліцензуванню. Водночас, відомство не регулюватиме вивезення тих товарів, яких в Україні накопичилися значні залишки.

Нагадаємо, близько 25 млн тонн зерна залишаються в Україні і не можуть бути експортовані через блокаду морських портів через війну.

При цьому, незважаючи на бойові дії, Україна під час посівної-2022 засіяла основними сільськогосподарськими культурами 7,1 мільйона га земель, що становить 49,3% від запланованих на поточний сезон 14,4 мільйона га.

Фото: ua.depositphotos.com