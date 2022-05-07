Минагрополитики ввело ограничения на экспорт гречки, риса и овса, — Высоцкий

На время военного положения, чтобы избежать дефицита этих продуктов в стране, Министерство аграрной политики и продовольствия вводит ограничения на экспорт гречки, риса и овса.

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Об этом 7 мая в эфире общенационального телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"В соответствующем решении правительства об обеспечении продовольственной безопасности в условиях военного времени заложена необходимость ежемесячно пересматривать балансы. Наше министерство это делает. И по тем позициям, где мы видим критическую ситуацию, мы будем ограничивать экспорт", — резюмировал Высоцкий.

Он также сообщил, что, по данным от областей известно, что украдено и вывезено на территорию Крыма или РФ около 400 тысяч тонн зерновых.

Высоцкий добавил, что правительство регулярно анализирует ситуацию с продуктами, экспорт которых подлежит лицензированию. В то же время ведомство не будет регулировать вывоз тех товаров, которых в Украине накопились значительные остатки.

Напомним, около 25 млн тонн зерна остаются в Украине и не могут быть экспортированы по причине блокады морских портов из-за войны.

При этом, несмотря на боевые действия, Украина в ходе посевной-2022 засеяла основными сельскохозяйственными культурами 7,1 миллиона га земель, что составляет 49,3% от запланированных на текущий сезон 14,4 миллиона га.

Фото: ua.depositphotos.com