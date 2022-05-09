Украина теряет $170 млн ежедневно из-за заблокированных портов - Шмыгаль

Сейчас заблокировано 90 млн тонн аграрной продукции, которые Украина планировала поставлять в страны Африки, Азии и Европы.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина теряет $170 млн ежедневно из-за заблокированных портов, а экспортные возможности упали более чем на половину. Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Одессу.

"Сейчас в морских портах Украины заблокировано почти 70 судов, в том числе 10 — в Одесском порту. Подавляющее число кораблей — балкеры и суда для перевозки генеральных грузов "Заблокировано 90 млн тонн аграрной продукции, которые Украина планировала поставлять в страны Африки, Азии и Европы", - сказал Денис Шмигаль.

По его словам, часть запасов удалось вывезти автотранспортом и железной дорогой, другие же - стоят под обстрелами или захвачены российскими военными.

"Блокировка Россией морских портов Украины уже привела к резкому росту цен на пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло на мировых рынках. И, несмотря на намерения агрессора создать в мире продовольственный кризис, мы вместе должны сделать все, чтобы не допустить голода в отдельных странах", — подчеркнул Денис Шмигаль.

Глава правительства отметил, что сегодня Кремль пытается дезинформировать мировое общество, чтобы снять с себя санкции. По его словам, вина в продовольственном кризисе лежит только в России.

Напомним, что во время военного положения, чтобы избежать дефицита этих продуктов в стране, Министерство аграрной политики и продовольствия вводит ограничения на экспорт гречки, риса и овса.