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Канада готова предоставить свои корабли для транспортировки украинского зерна, - МИД
Канада готова направить свои корабли в порты Европы для транспортировки украинского зерна тем, кто в нем нуждается.
Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает СTV.
"Канада готова направить свои корабли в порты Европы, чтобы украинское зерно могло быть доставлено тем, кто в нем нуждается", - сказала Мелани Жолим.
Также глава МИД Канады призвала цивилизованный мир сделать все для того, чтобы Украина возобновила экспорт зерна. В ином случае в мире может начаться массовый голод.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Стоит отметить, что по состоянию на 14 мая все морские порты Украины заблокированы войсками Российской Федерации, из-за чего страна теряет ежедневно 170 миллионов долларов.
Также в МИД Украины 12 мая заявили, что страны, купившие у России украинское зерно, будут соучастниками мародерства. В то же время, РФ продает зерно, которое ранее украли из украинских элеваторов, выдавая его за свое.